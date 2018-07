Ordine dei Commercialisti, Protezione dei dati e digitalizzazione aziendale: l'evento gratuito

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Protezione dei dati, digitalizzazione dei processi aziendali e fatturazione elettronica sono temi che professionisti e imprenditori affrontano quotidianamente. L’introduzione del regolamento europeo della Privacy, più noto come GDPR, che pone la questione della corretta gestione dei dati, e gli adeguamenti normativi relativi alla fatturazione elettronica, obbligatoria tra privati a partire dal 1 gennaio 2019, necessitano di un costante aggiornamento e di una valutazione attenta di rischi e opportunità. Per questo motivo, l’associazione Super Sud – Rete per il Progresso del Sud Europa e del Mediterraneo – e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, hanno organizzato un evento gratuito dal titolo “Protezione dei Dati (GDPR) e Digitalizzazione aziendale”. L’iniziativa, in programma martedì 10 luglio al Polo Nautico di Salerno, dalle ore 15.30 alle 19.30, fornirà una panoramica completa sul nuovo GDPR e sulla digitalizzazione dei processi aziendali, attraverso la presentazione di casi pratici e linee guida da adottare. L’evento, moderato dal giornalista del Gruppo Stratego Giuseppe Alviggi, vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo.

Dopo i saluti introduttivi di Salvatore Giordano, presidente O.D.C.E.C. Salerno, Mariapia Mercurio, presidente associazione Super Sud, Edoardo Gisolfi, presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, interverranno il dottor Davide Grassano, dottore commercialista, revisore contabile e membro della commissione e informatica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Ragionieri di Milano, l’ingegner Nicola Savino, Ceo e founder della Savino Solution ed esperto nazionale di digitalizzazione a norma dei processi, la dottoressa Luciana Capo dell’O.D.C.E.C. Salerno.