Oreste Candela, operatore olistico sannita nella dream area massage di Casa Sanremo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sta per volgere a termine l’esperienza alla Dream Area Massage di Casa Sanremo, di Oreste Candela, operatore olistico di Benevento, selezionato tra i 14 operatori provenienti da tutta Italia, per il master di massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi. La Dream Area Massage è lo spazio dove cantanti, artisti, giornalisti, operatori Tv e radio, imprenditori e addetti ai lavori del settore discografico, aziende e sponsor, possono rilassarsi. Rappresenta un’area i cui protagonisti sono i massaggi ed il relax. Uno spazio in cui poter staccare la spina, ricaricandosi di energia. Può essere definita una vera e propria Spa, dedicata alla cura del corpo e della mente. Ideatore della Dream Area Massage, il professore Stefano Serra, professionista del settore, che ha messo a punto il Dream Massage, composto da ben 11 tecniche differenti, alla cui base c’è il principio fondamentale del regalare benessere e coccole. Oreste Candela è un massaggiatore professionista che offre ai suoi clienti una serie di trattamenti atti a prevenire delle complicazioni, sia lievi che gravi, che potrebbero avere dei risvolti negativi sia sulla propria mente che a livello fisico. L’operatore Candela presente sul web con il sito web www.orestecandela.it e sui social network, effettua i seguenti trattamenti: Trattamento con azione drenante Trattamento distensivo muscolare Trattamento con azione antistress Trattamento lomi lomi hawaiano Trattamenti sportivi pre-post gara Sedute di stretching Taping elastico Trattamento californiano emozionale Trattamento ayurvedico Trattamento anticellulite Trattamento Dream Massage Ogni tipo di trattamento è frutto di un percorso di studi svolto e che prevengono l’eventualità di complicazioni postume dovute appunto dal trattamento stesso. Prima di svolgere e scegliere il tipo di percorso che deve essere svolto dal cliente, si effettua una breve consulenza conoscitiva in maniera tale che le eventuali problematiche possano essere conosciute in maniera completa, così da procedere con la scelta ideale atta a migliorare la condizione fisica e mentale, intesa come cumulo di stress, che colpisce il cliente. Entusiasta dell’avventura sanremese, il suo ringraziamento va principalmente a Stefano Serra, un maestro nel suo settore e anche nella vita.