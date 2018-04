"Investi nei tuoi talenti costruisci il tuo futuro": orientamento al lavoro per i giovani a Salerno

"Investi nei tuoi talenti costruisci il tuo futuro": verrà presentato il 3 maggio alle ore 10, presso il salone conferenze della Caritas Diocesana, sito in via Bastioni 4 Salerno, il percorso di orientamento al lavoro aperto a giovani dai 18 ai 35 anni, a cura del gruppo progetto Policoro della Diocesi di Salerno, Campagna e Acerno.

I destinatari

Il progetto di orientamento al lavoro, è rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni che, senza un lavoro (inoccupati, disoccupati) o non pienamente soddisfatti della loro attuale condizione (precari, lavoratori saltuari, ecc.), desiderino mettersi in gioco, partendo dalle proprie potenzialità, competenze e aspirazioni, per trovare lavoro.

Il corso

Il corso, articolato in sette giornate, si terrà presso il salone conferenze della Caritas diocesana, via Bastioni 4 Salerno, nei giorni 5- 8- 12- 14- 19- 21 e 26 Giugno 2018 ed è aperto ad un numero massimo di 20 partecipanti. A conclusione del percorso, verrà offerta la possibilità di un supporto nella ricerca attiva del lavoro e/o creazione d'impresa.