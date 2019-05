Vendeva orologi on line ma era una truffa: denunciato un battipagliese

Un 45enne originario di Battipaglia è stato denunciato a piede libero per truffa. L'uomo vendeva orologi on line, a prezzi stracciati, ma la merce non arrivava mai a casa degli ignari acquirenti.

La denuncia

Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un ragazzo di Reggio Emilia che aveva pagato 100 euro uno smartwatch senza ricevere la merce a casa. I carabinieri hanno scoperto il raggiro.