Cilento, consegnati i lavori sulla Sp 264 ad Orria: parla Strianese

La Provincia di Salerno ha consegnato ieri i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di tratti di strada fortemente disconnessi e rifacimento segnaletica orizzontale dalla km.ca 0+000 della SP 264.

Il cantiere

L’intervento ricade nel comune di Orria, sulla SP 264 Innesto SS18 (Omignano Scalo). Iniziato in queste ore verrà terminato presumibilmente per il 19 agosto 2020. L’importo è di 66.642,12 euro. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

Il commento

Soddisfatto il presidente Michele Strianese: “Apriamo un altro cantiere. Proseguiamo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria. Dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria epidemiologica che ha paralizzato l’intero Paese, ora, si riparte, anche con lo scopo di promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia va avanti e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle nostre comunità.”