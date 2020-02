Sorpresi a cacciare nelle campagne di Orria: scattano due denunce

I carabinieri forestali hanno sorpreso due uomini mentre cacciavano in località Foresta nel comune di Orria. Erano in possesso di fauna selvatica e di fucili nonostante la caccia, in questo periodo dell’anno, sia vietata per legge.

Le denunce

I due sono stati subito identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria, mentre i loro fucili con le relative munizioni insieme agli animali morti sono stati posto sotto sequestro.