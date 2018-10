Sversamento illecito di rifiuti, sequestri in due impianti: scattano le denunce

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno svolto una serie di ispezioni nella zona sud della provincia riscontrando diverse violazioni in materia ambientale, da cui sono scaturite due denunce ed altrettanti sequestri.

I controlli

Nel comune di Orria i militari del Noe hanno scoperto uno stoccaggio illecito di rifiuti speciali pericolosi che non avveniva all’interno di un appezzamento. Al termine degli accertamenti hanno deferito in stato di libertà tre persone, tra cui il legale rappresentante di una locale impresa che opera nel settore edilizio, che dovranno rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Non solo, ma hanno sottoposto a sequestro un autocarro e l’appezzamento situato in località ex mattatoio, su cui erano stoccati rifiuti speciali costituiti da “apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, ingombranti, indumenti usati, inerti da demolizione e tubazioni in eternit” depositati direttamente sul terreno ed esposti agli agenti atmosferici.

Ad Eboli, invece, hanno ispezionato un impianto adibito a rimessa ed autolavaggio, accertando che il responsabile effettuava lo scarico in una rete fognaria delle acque reflue industriali senza autorizzazione. Al termine dei controlli, da cui è scaturita la denuncia del legale rappresentante e su richiesta concorde della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha emesso un decreto di sequestro preventivo dei locali, onde precluderne la disponibilità agli indagati ed interrompere l’illecita attività.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno e Vallo della Lucania.