Ospedale di Agropoli: sopralluogo di De Luca: attivazione entro fine giugno

Stamattina, presso il nostro ospedale, abbiamo ricevuto la visita gradita del governatore De Luca. Entro fine giugno saranno operativi: il pronto soccorso h24, radiologia, laboratorio analisi e rianimazione, con assistenza cardiologica.

Lo ha annunciato il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, dopo la visita del Governatore della Campania presso il nosocomio in procinto di ripartire. In particolare, saranno anche attivate le sale operatorie per fare interventi di week surgery. "Dalla chiusura con le catene e i catenacci ad una rinascita, al diritto alla salute che torna ad essere tutelato nella nostra Città", ha concluso soddisfatto il primo cittadino.

Le parole del Governatore Vincenzo De Luca

"Avremo una bellissima struttura ospedaliera, efficiente e moderna che darà serenità a tutta l’area nord del Cilento. Procederemo con l'attivazione dell'ospedale, non appena sarà completata la contrattualizzazione di medici e infermieri”.