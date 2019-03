Ospedale di Agropoli, arrivano i fondi per attrezzature e servizi: tutte le cifre

Destinati fondi per quasi otto milioni di euro al presidio ospedaliero di Agropoli. Si tratta di vecchi decreti che sono stati sbloccati e che forniranno al presidio ospedaliero cittadino le attrezzature e le tecnologie necessarie.

I fondi

I finanziamenti saranno funzionali all’attivazione del pronto soccorso medico h24, annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Adamo Coppola. A breve saranno operativi h24 il Laboratorio analisi e la Radiologia, ad oggi in h12. Saranno attivi in h24 anche la guardia in Anestesiologia e in Cardiologia, quest’ultima a seguito di reclutamento dal concorso. Come già riferito poi, sono stati ultimati i lavori di adeguamento delle sale operatorie; avviate tutte le gare per le apparecchiature necessarie al servizio di sterilizzazione ed allestimento di due sale operatorie, più una terapia intensiva post-operatoria, necessaria alla messa in sicurezza sia dei pazienti operati sia di quelli che afferiscono al pronto soccorso. Ecco la loro suddivisione: 2.892.158,63 euro per attrezzature, completamento PSA; 774.685,35 euro per lavori di completamento del presidio ospedaliero; 4.080.009,51 euro per acquisto attrezzature e tecnologie per il completamento del presidio ospedaliero.

