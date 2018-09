Ospedale di Agropoli, vertice tra il sindaco Coppola e Iervolino

Il sindaco di Agropoli Adamo Coppola incontrerà il commissario dell’Asl di Salerno Mario Iervolino per discutere dell’ospedale civile.

I problemi

Nel corso del faccia a faccia il primo cittadino illustrerà una serie di problematiche inerentii il nosocomio: “Arrivato il mese di settembre - afferma Coppola - è tempo di tracciare un bilancio sull’estate che si avvia al termine: in questi mesi sono stati garantiti un minimo di servizi essenziali dal punto di vista sanitario. Settembre è però un appuntamento importante in quanto il precedente direttore generale, Antonio Giordano, aveva dato il via ai lavori per il ripristino delle sale operatorie dell’ospedale di Agropoli. Attendiamo quindi l’apertura delle stesse, per dare il via ai “week surgery”, interventi di piccola chirurgia, che costituirebbero un altro grande passo avanti. Ho chiesto, anche per questo motivo, appuntamento al nuovo direttore generale per raccontare qual è la situazione attuale, le necessità, gli impegni presi e quelli da mantenere perché Agropoli non merita di attendere ancora. Le sale operatorie, come detto, saranno un primo passo, ma non saremo certamente contenti e soddisfatti, perché di passi avanti se ne dovranno fare altri ed altri ancora” conclude Coppola.