Pronto Soccorso di Agropoli, attivati nuovi servizi: tutte le novità

Dopo una serie di incontri, svolti nei giorni scorsi dal sindaco Adamo Coppola, sono emerse alcune novità riguardanti il presidio ospedaliero di Agropoli. A comunicarle, durante il consiglio comunale, che si è tenuto questa mattina, è stato proprio il primo cittadino.

I servizi

In particolare, dunque, la struttura sanitaria garantirà i seguenti servizi: Radiologia in H24, rispetto alle attuali H12; assegnati già tre radiologi, di cui uno si è dimesso il 1 febbraio 2019, pertanto si sta procedendo al reclutamento per la sostituzione dello stesso, attraverso la graduatoria della specialistica ambulatoriale, in attesa dell’espletamento del concorso; Laboratorio Analisi in H24, rispetto alle attuali H12, assegnando a breve altri 2 biologi al presidio ospedaliero di Agropoli; Guardia in Anestesiologia in h24; dal 4 marzo 2019, è stato già assegnato al presidio ospedaliero di Agropoli un altro anestesista; Guardia cardiologica in H24 attraverso il reclutamento rapido di specialisti ambulatoriali, in attesa dell’espletamento del concorso.

Inoltre il primo cittadino – fa sapere – di aver verificato che sono stati ultimati i lavori di adeguamento delle sale operatorie ed avviate tutte le gare per le apparecchiature necessarie al servizio di sterilizzazione ed allestimento di due sale operatorie, più una terapia intensiva post-operatoria, necessaria alla messa in sicurezza sia dei pazienti operati, sia di quelli che afferiscono al pronto soccorso.

