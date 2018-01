Preoccupazioni per l'ospedale di Cava, le rassicurazioni del direttore

Replica della direzione del Ruggi circa il timore diffuso per la "scadenza" dell’ospedale Santa Maria Immacolata dell’Olmo di Cava de Tirreni, riportato dalla stampa. Il Direttore Generale dell’AOUI San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona, Giuseppe Longo, precisa, infatti, che “L’A.O.U.I. rappresenta per la provincia di Salerno il punto di riferimento per l’assistenza ospedaliera di alta specializzazione, per la ricerca e per la didattica. Il nuovo ospedale nasce sia per migliorare ulteriormente tali funzioni, sia per realizzare un innovativo modello a rete integrata in cui gli ospedali costituenti l’A.O.U.I., quali l’Ospedale di Santa Maria Immacolata dell’Olmo, di Mercato San Severino, l’ospedale Da Procida e di Castiglione di Ravello assumeranno un ruolo sempre più rilevante nell’erogazione di tali attività".

L'annuncio

“Sarà mio compito - chiarisce ancora il Direttore Generale - nel periodo temporale assegnatomi, valorizzare al massimo le professionalità ed il ruolo delle singole strutture sanitarie costituenti l’A.O.U.I. , creando a tal fine tutte le condizioni per la realizzazione del modello di rete aziendale integrato. Pertanto - conclude il Direttore Generale - più che di una prossima scadenza degli ospedali aziendali, dobbiamo parlare di piena funzionalità di ogni presidio sanitario rispetto ai compiti assegnati dalla programmazione regionale".