Ospedale di Eboli, donna positiva al Covid-19 tenta di scappare dal reparto

Era riuscita ad andar via dalla stanza dove era ricoverata, all'ospedale di Eboli, "Maria SS Addolorata" intorno alle 19,30, per poi essere ritrovata dopo poco e riportata in reparto. Attimi di paura per quanto accaduto ad Eboli, quando una donna di San Giorgio a Cremano è riuscita a far perdere le sue tracce, forse per motivi di panico, non facendosi più trovare in stanza. Era ricoverata perchè positiva al Covid-19.

L'episodio

Tramite i suoi familiari, i carabinieri hanno recuperato il numero di telefono della donna e l'hanno contattata, appurando che quest'ultima era ancora all'interno dell'ospedale. Le ricerche sono, per fortuna degli altri pazienti e del personale medico, durate pochi minuti, quando la donna è stata ritrovata. I medici l'hanno tranquillizzata e poi, in un secondo momento, accompagnata nuovamente in reparto. Sono in corso accertamenti per verificare se, nei pochi minuti di "fuga", la donna sia entrata in contatto con pazienti o personale sanitario.