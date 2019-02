Eboli, carabinieri in ospedale: sospeso l'ambulatorio di Immunopatologia Renale

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli.

Il blitz

Nel corso dei controlli hanno riscontrato che nei locali che ospitano l’Unità di Immunopatologia Renale (ex reparto di Pediatria) non hanno i requisiti minimi strutturali per svolgere attività ambulatoriali. Non solo. Ma hanno accertatoanche che i locali in questione non sono mai stati assegnati dalla direzione sanitaria dell’ospedale ebolitano al Reparto di Nefrologia e Dialisi. Di qui la comunicazione ai vertici della struttura sanitaria di sospendere ad horas il servizio e di rimuovere tutte le attrezzature mediche. I locali andranno liberati entro sette giorni.