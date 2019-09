Ospedale Fucito di San Severino: fake news sul nuovo pronto soccorso

Una fake news sta circolando sui social in merito alla presunta inaugurazione, il 16 ottobre, del pronto soccorso dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino.

"Sta pervenendo in queste ore in varie redazioni giornalistiche un comunicato stampa che annuncia l’inaugurazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale Fucito di Mercato San Severino per il giorno 16 ottobre con tanto di cerimonia e presenza di autorità. Ogni notizia è totalmente priva di fondamento".