Ospedale di Mercato San Severino, salta il servizio di logistica: la denuncia della Cisl

Sospeso, il servizio di logistica sospeso all’ospedale di Mercato San Severino: lo denuncia Pietro Antonacchio, segretario generale della Cisl Fp Salerno. “E’ l’ennesima beffa per il personale del Fucito, ormai stremato per garantire l’assistenza e costretti a turni stressanti. Da oggi, infatti la Gesap, ditta appaltatrice del servizio di pulizia, non effettuerà più la logistica, che invece prima garantiva impropriamente poiché il capitolato è solo relativo alla pulizia con presenza sulle h24. - spiega il sindacalista- Un accordo interno al presidio ospedaliero resosi necessario in attesa di reclutamento del personale con qualifica di operatore socio sanitario, indispensabile per sopperire alla carenza di tale servizio, in una struttura dove la dislocazione delle unità operative vede indispensabile tale supporto”.

Le carenze

Da oggi, all’ospedale di Mercato San Severino non ci sarà il personale che porterà farmaci, lenzuola e materiali vari, e per tamponare alla condizione creatasi, hanno trasferito operatori dalla cardiologia e medicina, per collocarli temporaneamente nei locali della farmacia al fine di garantire la distribuzione dei farmaci e alla dialisi.

Parlano i delegati Rsu della Cisl Fp, Bonaventura Guariglia e Giuseppe Di Pietro