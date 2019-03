"Pazza gelosia", infermiera di Nocera aggredita da quattro donne

Momenti di tensione, ieri sera, all’interno dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove ben quattro donne hanno aggredito verbalmente e fisicamente una infermiera, di circa 40 anni, che lavora nelle sale operatorie. Quest’ultima aveva appena finito il turno di lavoro quando, improvvisamente, si è vista circondata dalle signore che la stavano aspettando nei pressi del macchina del badge marcatempo.

Le indagini

Subito dopo l’agguato, la malcapitata si è recata presso il pronto soccorso per farsi medicare dai colleghi. Non ha riportato gravi ferite. Alla base dell’aggressione vi sarebbero motivi passionali. La vittima pare che intrattenesse un presunto rapporto con il marito di una delle quattro. In corso accertamenti.