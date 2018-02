L'ospedale di Nocera Inferiore diventa un dormitorio: senzatetto aggrediscono medico

L’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore si è trasformato in un “albergo” per senzatetto. Da un po’ di tempo, infatti, tre persone (due uomini di nazionalità italiana ed una donna straniera) si recano al sesto piano della struttura sanitaria per riposare. Spesso – riporta Il Mattino – sarebbero ubriachi e creerebbero problemi al personale. La scorsa notte, ad esempio, hanno provato ad aggredire un medico che li aveva invitati ad andare via.