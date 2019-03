Prova a recuperare il pallone, cade da 12 metri: 15enne in coma a Nocera Inferiore

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore il ragazzino di 15 anni che, nella giornata di ieri, è caduto da dodici metri di altezza per recuperare il pallone con cui stava giocando in via Iervolino a Poggiomarino. A scoprirlo è stata una donna mentre stava recuperando la propria auto all'interno del parcheggio di un supermercato della zona. Lì vicino c'è l'abitazione del ragazzino dove si è consumato l'incidente.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione il ragazzino ha scavalcato il balcone della sua casa per salire su un telone di plastica dove era finito il pallone. Il pezzo di plastica, però, ha ceduto e il 15enne è caduto proprio all'interno del parcheggio dell'esercizio commerciale. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi che hanno portato il giovane all'ospedale nocerino dov’è tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione. Il 15enne sarebbe in lotta tra la vita e la morte.