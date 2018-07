Ospedale di Nocera Inferiore, allarme morbillo: 4 ricoveri in due settimane

Ben quattro persone sono state colpite da morbillo in sole due settimane. E tutte sono ricoverate all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

I casi

Si tratta di persone tra i 30 e i 50 anni – rivela La Città – che hanno contratto la malattia infettiva, molto probabilmente, da proprio familiari in età pediatrica. La loro situazione, comunque, è sotto controllo. Non essendoci antivirali e antibiotici, la prevenzione consiste nel vaccino o in caso di gravidanza nel trattamento con immunoglobuline.