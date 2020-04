Ospedale di Nocera, muore un altro anziano per Covid-19: due reparti trasferiti a Sarno

Si chiama Antonio Fierro, 78 anni, la terza vittima del focolaio esploso all’interno dei reparto di “Chirurgia d’Urgenza” dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. L’uomo, affetto da Coronavirus, è deceduto nella serata di ieri presso un ospedale della provincia di Salerno dov’era stato trasferito nei giorni scorsi.

La polemica

Le infezioni a catena nel reparto, iniziate lo scorso 18 marzo a seguito del ricovero di una donna che doveva essere operata per un’ernia inguinale, sta provocando non poche polemiche anche a livello politico. I sindaci Torquato (Nocera Inferiore) e Cuofano (Nocera Superiore) non escludono la possibilità di chiudere momentaneamente gli accessi al nosocomio per scongiurare nuovi contagi; il M5s critica aspramente la gestione da parte della direzione sanitaria mentre l’europarlamentare della Lega Vuolo auspica la creazione di una “Safe Zone” negli ospedali di Nocera e Sarno.

Il trasferimento

Nel frattempo la direzione sanitaria dell’ “Umberto I” ha sospeso i ricoveri presso le Unità Operative Complesse di Chirurgia d’Urgenza e di Ortotraumatologia fino al 30 maggio prossimo. E, contemporaneamente, ha disposto il trasferimento di tutte le attività chirurgiche e ortopediche presso il “Martiri del Villa Malta” di Sarno dirottando all’ospedale di Pagani i pazienti chirurgici oncologici.