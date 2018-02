Va in escandescenza e aggredisce i medici in ospedale: fermato paziente

Momenti di tensione, ieri sera, intorno alle ore 22, presso l’albergo “Holliday Inn” di Cava de’ Tirreni, dove un uomo, in agitazione psicomotoria, è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca proveniente da Vietri sul Mare. Sul posto sono giunti anche la polizia e i carabinieri.

L’aggressione

Il paziente, in evidente stato di dissociazione, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove, però, ha aggredito con ferocia l’equipaggio del 118 causando contusioni multiple al costato e alle ginocchia al medico di turno e una forte contusione all’ avambraccio sinistro con ematoma intrafasciale ad un infermiere. Durante la colluttazione sono intervenuti anche il personale infermieristico del pronto soccorso, le forze dell’ordine e le persone presenti in attesa di visita per cercare di calmare il paziente (alto 1 metro e 85 centimetri per 120 kg) ed aiutare l’equipaggio del 118. La situazione, soltanto dopo diverso tempo, è tornata alla normalità.