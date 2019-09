Ospedale di Pagani, caos al centro prelievi: Gambino incontra Giordano

Dopo un incontro con il direttore dell'ospedale di Pagani per discutere dei gravi disagi che, in questi giorni, hanno attanagliato il centro prelievi, stato assicurato al sindaco Alberico Gambino che da lunedì l'accettazione dei prelievi sarà rinforzata con una unità. Nel corso della settimana, poi, saranno valutati altri possibili interventi. “Ringrazio, a nome della comunità paganese, il dottore Giordano, sempre attento alle esigenze della sanità dell'Agro, per la risposta istantanea assicurata alla problematica del nostro nosocomio” commenta il primo cittadino.

La polemica

Potenziare il personale all'ospedale di Pagani: questo l'appello di Mario Polichetti della Fials Salerno all'Asl. Il sindacalista di categoria torna sul caso del presidio Andrea Tortora: "Da addetti ai lavori mi arrivano segnalazioni di disagi e ritardi che non si contano più all'ospedale di Pagani". Poi aggiunge: "La carenza di personale è da mesi denunciata da partiti politici e organizzazioni sindacali. Il manager Mario Iervolino, direttore generale dell'Asl, è persona competente e deve mettere fine a tutto questo. Non è possibile che in un'eccellenza sanitaria come quella di Pagani i pazienti, ogni giorno, si trovino costretti ad affrontare disagi insormontabili, a partire dall'assenza di medici e primari. Per non parlare dell’assenza nelle ore notturne del chirurgo oncologico che è solo reperibile". Questo per Polichetti deve cambiare a stretto giro: "Non si può contare sempre sulla professionalità, l’umanità e l’impegno di chi lavora all'ospedale di Pagani. Serve personale e al più presto. Ricordiamoci che all'Andrea Tortora c'è il reparto di Oncoematologia, uno dei più rinomati in Campania e in Italia".