Ospedale di Polla: arredi ed apparecchiature elettromedicali donati dalla Banca Monte Pruno

Consegnati questa mattina, arredamenti e apparecchiature elettromedicali al reparto di Urologia e al reparto di Neurologia dell'ospedale di Polla, da parte della Banca Monte Pruno, alla presenza, tra gli altri, del Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese.

I materiali donati

In particolare presso il Curto, nel reparto di Urologia, diretto dal dottor Domenico Rubino, sono stati dati 7 televisori a led e l’impianto tv munito di cavi e portatori di segnali, mentre al reparto diretto dal primario Pietro Greco sono stati donati due letti elettrici con due schermi multiparametrici per l’assistenza alle persone colpite da ictus e un carrello portacartelle. Entusiasta, il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, che ha ringraziato la Banca Monte Pruno per le attrezzature donate.