Ospedale di Polla, donna partorisce in modo spontaneo dopo un precedente cesareo

Un altro piccolo miracolo è stato compiuto in un ospedale della provincia di Salerno. Questa mattina, presso il nosocomio “Luigi Curto” di Polla, è stato portato a termine un parto alla 39esima settimana di gestazione, senza ricorrere al taglio cesareo.

Il caso

Ad effetturare l’operazione – riporta Ondanews – è stata l’equipe medica del dottore Francesco De Laurentis che ha consentito ad una donna di Padula di dare alla luce un maschietto con parto spontaneo, dopo aver partorito, precedentemente, con un parto cesareo. In situazioni simili, infatti, si ricorre nuovamente al parto cesareo per evitare il rischio della rottura d’utero per uno scollamento della cicatrice. Ma questo non vieta la possibilità di fare un parto naturale, com’è avvenuto in questo caso.