Polla, donna in ospedale: "Aiuto, sono stata violentata da mio marito"

Si è presentata davanti a medici e infermieri in lacrime e spaventata: “Mio marito mi ha violentata”. E’ quanto denunciato, nei giorni scorsi, da una donna all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Dell’ennesimo possibile caso di violenze in famiglia - riporta Il Mattino - sono stati informati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Al momento l’unica cosa certa è che la donna non risiede in Campania. Secondo quanto raccontato, il coniuge l’avrebbe costretta a subire rapporti sessuali non consenzienti.