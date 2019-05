Ospedale di Polla, distacco della placenta: salvati mamma e bimbo

Prima lo spavento e poi una gioia grande, nell'ospedale di Polla. Questa mattina, un nuovo caso di distacco di placenta è stato curato con tempestività dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia diretta dal dottor Francesco de Laurentiis.

Il salvataggio

Come riporta Ondanews, una 39enne in dolce attesa di Polla di origini colombiane, infatti, è giunta in ospedale in estrema difficoltà dovuta al distacco della placenta: l’équipe del dottor de Laurentiis ha sottoposto la donna ad un delicato intervento d’urgenza, salvando sia lei che il piccolo venuto alla luce e che ora sta bene.