Uomo morto in ospedale a Polla: tre medici indagati

La Procura di Lagonegro ha aperto un’inchiesta sulla morte di Giuseppe Rotunno, il 61enne di Auletta deceduto tra il 19 il 20 giugno all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Sono tre (due uomini e una donna) i medici indagati per concorso in omicidio colposo nell’esercizio della professione sanitaria. Si tratta di un atto dovuto per valutare la loro posizione ed accertarne, eventualmente, le responsabilità.

Il dramma

L’uomo, già operato di tumore presso un ospedale di Napoli, si era recato al nosocomio pollese nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno poiché lamentava forti dolore all’addome. Dopo la visita era stato dimesso. Ma, nella tarda serata, era stato costretto a ritornare al pronto soccorso per gli stessi sintomi. Poche ore dopo è deceduto nel reparto di Chirurgia. Di qui la denuncia dei familiari ai carabinieri. Due giorni fa l’autopsia, il cui risultato si conoscerà nelle prossime settimane. Questa mattina alle 10, all’interno della chiesa di “San Nicola di Mira” ad Auletta, sono stati celebrati i funerali.