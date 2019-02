Ospedale di Roccadaspide, la denuncia: "Infermieri costretti a pagare le divise"

“Nonostante le segnalazioni e i solleciti, ancora persiste la mancata dotazione di divise e cartellini identificativi”. La problematica è stata segnalata da Michele Cataneo, infermiere presso il triage del presidio ospedaliero di Roccadaspide, con una nota inviata alla direzione sanitaria dell’ospedale.

La lettera

Cataneo denuncia le criticità del nosocomio: “A seguito della nota dello scorso 21 novembre - scrive - oltre alle numerose segnalazioni in merito prodotte, si comunica ancora una volta che nei servizi aperti al pubblico, quali Ufficio ticket, Ufficio ricoveri e Urp, oltre che nei servizi afferenti alla direzione sanitaria, nessuna attività in merito è stata intrapresa per la soluzione di quanto segnalato. Una circostanza, questa, che arreca notevoli disagi, pregiudizi e disservizi agli utenti fruitori di prestazioni”.

Non solo. Ma l’infermiere segnala inoltre come “la direzione sanitaria, successivamente alla nota inviata a novembre, ha esposto in bacheca un documento a propria firma nel quale si chiedeva ai dipendenti e al personale in appalto presso l’ospedale di dotarsi e automunirsi di apposito cartellino identificativo e divisa per il personale di cui è previsto. Ma Cataneo precisa che “la normativa di riferimento non prevede in nessun articolo che il personale della pubblica amministrazione debba munirsi, a proprie spese, di cartellini e divise. Questa indicazione ha prodotto, di conseguenza, molteplici prese di posizione da parte di dipendenti ospedalieri – conclude Cataneo – che nel leggere la nota affissa in bacheca mi hanno ritenuto di conseguenza l’ispiratore dei provvedimenti adottati dalla direzione”.