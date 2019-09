Allarme scabbia all'ospedale di Sarno: scatta la profilassi

E’ scattata la profilassi per infermieri e medici dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno per via di un paziente affetto da scabbia.

Il caso

La persona in questione, che sarebbe stata ricoverata in piena estate, si troverebbe nella sala di incubazione già da tempo. E avrebbe contagiato alcuni dipendenti. Immediata - riporta Salernosanità - la segnalazione ai vertici della direzione sanitaria che, vista la situazione, hanno proceduto ad attivare ad horas la procedura per prevenire ogni contagio.