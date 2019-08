Sarno, nocciolo di ciliegia scambiato per tumore: il caso

Un nocciolo di ciliegia scambiato per tumore. Una storia davvero incredibile arriva dall’agro nocerino sarnese, dove un 66enne è arrivato all’ospedale “Villa Malta” di Sarno lamentando forti dolori.

Il fatto

Successivamente è stato condotto d'urgenza all'ospedale di Eboli dov'è è stato subito sottoposto ad una broncoscopia per un sospetto cancro al polmone. I risultati dell’esame hanno confermato la presenza di un corpo estraneo probabile causa di un versamento pleurico. E così è stato condotto in sala operatoria per essere operato. E, soltanto a seguito dalla rimozione, si è scoperto che non si trattava di un tumore bensì di un nocciolo di ciliegia.