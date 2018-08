Donna muore dopo due ricoveri in ospedale: aperta un'inchiesta a Vallo

Dramma a Vallo della Lucania, dove una donna di 47 anni, G.I le sue iniziali, è deceduta dopo essere stata ricoverata due volte all’ospedale “San Luca”.

L’inchiesta

Dopo il decesso, avvenuto molto probabilmente a causa di una peritonite, i familiari hanno sporto denuncia. E così ieri il medico legale ha effettuato l’autopsia sul cadavere, che, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, è stato posto sotto sequestro. Nel registro degli indagati sono stati iscritti due medici in servizio presso il pronto soccorso e che hanno avuto in cura la donna durante il primo ricovero. Nella notte del 12 luglio - riporta Il Mattino - la 47enne avverte forti dolori all’addome. I familiari, quindi, chiamano il 118 e chiedono l’intervento dei soccorsi sanitari. La donna in ambulanza viene trasferita al San Luca. Giunta al pronto soccorso viene sottoposta ad alcuni accertamenti. La sua degenza in ospedale dura poche ore. Alle 12 dello stesso giorno viene infatti dimessa. Torna a casa. Ha un marito e dei figli. Passa qualche giorno e la signora inizia a stare nuovamente male. La situazione precipita dopo sei giorni. Il 18 luglio i familiari sono costretti a chiedere nuovamente l’intervento di un’ambulanza. La donna sta male. Ha ancora dolori fortissimi. Viene trasferita ancora una volta all’ospedale “San Luca” dove questa volta viene sottoposta d’urgenza ad un delicato intervento chirurgico. Probabilmente aveva una peritonite in atto. Purtroppo muore dopo sedici giorni di ricovero nella struttura ospedaliera di Vallo.