Ospedale di Vallo, urge sangue per il 67enne caduto nella stalla

Ha bisogno di sangue 0 negativo il 67enne che, da due giorni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Il dramma

L'unedì pomeriggio l’anziano, residente a Sanza, è stato ritrovato riverso a terra nella stalla dai figli. Sembra che sia accidentalmente caduto battendo violentemente la testa per cause in corso di accertamento. Di qui la corsa prima all’ospedale “Luigi Curto” di Polla e poi al nosocomio vallese dove, ora, necessita di trasfusioni. I familiari chiedono a tutti la massima mobilitazione per aiutarlo.