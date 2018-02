Arriva in ospedale con la febbre, muore 82enne: scatta l'inchiesta a Vallo della Lucania

La Procura di Vallo della Lucania ha disposto il sequestro della salma di un maresciallo dei carabinieri in pensione, P.S le sue iniziali, deceduto la scorsa notte presso l’ospedale “San Luca”.

Il caso

I familiari dell’82enne, originario di Camerota, voglio fare chiarezza sul decesso per accertarne le reali cause ed escludere eventuali responsabilità da parte del personale sanitario. Per questo hanno presentato un esposto presso gli uffici giudiziari che, a loro volta, hanno dato l’assenso all’esame autoptico. L’anziano era arrivato in ospedale sabato pomeriggio perché, da un paio di giorni, aveva la febbre alta e lamentava un forte dolore e gonfiore all’altezza della gamba destra. Le indagini sono in corso.