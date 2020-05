Recupero ex ospedale Villa Malta, gravemente danneggiato dalla frana: l'appello del sindaco di Sarno

Riflettori puntati sul recupero dell'ex ospedale Villa Malta, gravemente danneggiato dalla frana del 5 maggio 1998. Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, infatti, ha scritto al direttore generale dell'Asl SA1, Mario Iervolino, e alla Regione Campania, per chiedere di prevedere un finanziamento al fine di attuare un programma di riqualificazione e messa in sicurezza dell'ex ospedale di via Pedagnali.

La nota del primo cittadino