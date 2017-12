Relax e coccole con vista mare: momenti tutti da vivere nell'Otium di Minori

Se è vero che il regalo più prezioso è il tempo donato, allora offrire momenti da trascorrere in completo relax, in una location mozzafiato, potrebbe rappresentare davvero il top da trovare sotto l'albero. Lo sanno bene i salernitani e i turisti che hanno scelto Otium, diretto da Ennio Cavaliere: non in pochi, hanno deciso di regalare ai propri cari un prodotto made in Costa d'Amalfi.

La storia

Già 2000 anni fa la valle di Minori, in Costa d'Amalfi, fu scelta da ricchi possidenti romani per installarvi una sontuosa Villa Marittima con annesso un vero e proprio centro benessere, di cui a tutt'oggi sono visibili i resti archeologici con impianti pressappoco integri. Fu una scelta dettata dalla bellezza del luogo, se si considera che dovettero ingegnarsi per riscaldare l'acqua necessaria ai trattamenti termali romani, in quanto in Costiera non vi sono fonti calde.

Il progetto

Nel 2015 è partito il progetto Otiumspa, ispirato proprio all'eredità lasciata dagli antichi romani che prescelsero la costiera come terra d'Otium. Una novità assoluta in campo nazionale se si considera che fu realizzata la prima ed unica SPA direttamente in spiaggia presente nel sud Italia. Bagno turco, piscine, docce emozionali, sala massaggi, percorso vascolare, idromassaggi, posizionati sul fronte mare in una struttura che semanticamente ricorda l'Antica Villa. Fu un successo favoloso, tale da indurre la dimanica A. & C. Consulting di Maria Pia Apicella ed Ennio Cavaliere, a realizzare una seconda SPA, denominata Otiumspa Bagno Romano, anch'essa unica nel suo genere, che ha suscitato da subito l'interesse presso un pubblico proveniente da tutta la regione. Oggi il progetto Otiumspa si posiziona con unicità davvero eccezionali, è l'unica SPA in Italia che cambia location nel corso dell'anno, infatti dal 1 giugno al 30 settembre è attiva Otiumspa Mare, direttamente in spiaggia, mentre dal 1 ottobre al 31 maggio Otiumspa Bagno Romano in pieno centro storico. In special modo Bagno Romano ha contrinuito non poco al processo di destagionalizzazione, tale da rendere appetibile la Costa d'Amalfi anche nei periodi autunnali ed invernali.

La curiosità

Nel corso di un servizio di Rai 3, Otiumspa ha attirato l'attenzione per certificare l'aumento di flusso turistico in Costiera in occasione della manifestazione Luci di Artista di Salerno. In ogni periodo dell'anno, tutti i giorni, è possibile programmare qualche giornata di relax nel caratteristico centro costiero, approfittando della SPA, ma anche della curatissima gastronomia e dell'eccellenza pasticciera del famoso Sal De Riso. Nel corso del 2017, tanti vip hanno beneficiato del relax e del benessere a Minori. Info: Otiumspa- costadamalfi.it