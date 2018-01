Colpito da crisi cardiorespiratoria: muore 31enne di 240 kg

Dolore e sconcerto ad Ottati, dove un 31enne, C.C le sue iniziali, è stato colto da una improvvisa crisi cardiorespiratoria che gli è costata la vita.

I soccorsi

Ieri pomeriggio il giovane, che pesava oltre 240 kg, si è sentito male mentre si trovava all’interno della sua abitazione. Sul posto sono giunte un’ambulanza rianimativa e un’ambulanza bariatrica della Croce Azzurra per tentare di salvargli la vita. In azione anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco che hanno partecipato alla complessa operazione del paziente obeso che, scortato dai carabinieri, è stato trasportato d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Eboli, dove, purtroppo, in serata è deceduto.