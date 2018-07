Battipaglia, 37enne trovata morta: forse overdose

E' stata trovata morta dal suo convivente, nella notte, una 37enne, a Bellizzi. Come riporta Zerottonove, si sospetta che il decesso sia avvenuto per un’overdose. La coppia aveva figli.

Il decesso

Sul posto, sono arrivati i sanitari del 118: purtroppo, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. Sulla salma non vi sono segni che possano far pensare a morte violenta. Indagano i carabinieri. Si attende ora la nomina del medico legale per l’esame autoptico, al fine di far luce sul caso.