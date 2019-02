Controlli in carcere, sorpresi con ovuli di hashish durante i colloqui: "incastrati" dai cani antidroga

Nuovi sequestri della polizia penitenziaria nel carcere di Salerno. "All'alba di ieri - fa sapere Ciro Auricchio, segretario regionale dell'Uspp - gli automezzi speciali dell'Antidroga Campania, del Distaccamento di Benevento e Avellino, hanno raggiunto il Reparto salernitano in supporto dei Baschi Azzurri. A finire nella rete dei controlli, sono stati sia i detenuti che i loro familiari".

La scoperta

E' emerso che "i familiari dei detenuti hanno tentato di introdurre ovuli di hashish, durante le visite-colloqui ma l'intento criminoso è stato bloccato dai cani poliziotto antidroga Axel, Zolly, Buk e Igor". "Negli ultimi mesi - conclude Auricchio - si sono registrati continui fenomeni di introduzione di droga e telefoni cellulari all'interno delle carceri di Stato". In Campania, per questo, sono finite in manette decine di persone nell'ultimo periodo.