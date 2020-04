Aiuti per chi ha bisogno a Matierno, Musikattiva consegna 70 pacchi alimentari

Ben 70, i pacchi alimentari donati a chi ha bisogno a Matierno, da Musikattiva. Presso gli spazi esterni del Centro Polifunzionale di via degli Etruschi, infatti, gli operatori dell'associazione, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, hanno offerto il loro contributo per i nuclei familiari in difficoltà.

La collaborazione

Preziosa, la collaborazione del ristorante "Remida" per il sostegno logistico e il contributo di tutti gli operatori dell'associazione, come sottolineato dal presidente Massimo Santoro. Un bel gesto, nell'ambito di questa emergenza sanitaria.