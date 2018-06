Pacco bomba a Montecorvino Rovella, corteo silenzioso del Forum dei Giovani

Rispondere “con il cuore” ad “un’azione senza cuore” e “col coraggio di chi sceglie di lottare contro la paura”. E’ questo l’obiettivo del corteo, organizzato dal Forum dei Giovani di Montecorvino Rovella a seguito del barbaro pacco bomba che ha gravemente ferito il suo presidente Giampiero Delli Bovi.

L’iniziativa

L'iniziativa #iostocongiampiero è in programma sabato 23 giugno alle 19 e avrà luogo da Via Cavour a Piazza Belvedere. Il corteo partirà in modo silenzioso alle 19 presso il Convento dei frati cappuccini Santa Maria degli Angeli verso Piazza Belvedere dove saranno osservati 3 minuti di silenzio al fine dei quali ci sarà un intervento di Padre Gianfranco.

Il messaggio degli organizzatori: