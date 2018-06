Pacco bomba a Delli Bovi, gli appelli di Lembo e D'Onofrio alla città

Il Procuratore della Repubblica di Salerno Corrado Lembo lancia un appello affinchè i cittadini collaborino con gli inquirenti per dare un’identità al mandante della bomba carta contro Giampiero Delli Bovi.

L'appello

Il capo della Procura, questa mattina, a margine di una conferenza stampa, si è soffermato a parlare delle indagini in corso con i giornalisti: “Abbiamo sollecitato affinchè i risultati arrivino nel minor tempo possibile. Poi – ha aggiunto - una mano deve arrivare proprio dal paese, dalle persone. Mi auguro che chiunque sappia qualcosa si faccia avanti. Qualcuno potrebbe aver visto e allora chiedo a tutti di parlare, di rompere quel velo di omertà che spesso caratterizza questi piccoli centri. Soprattutto nella zona interna di questa provincia vi sono delle sacche omertose che stentano a scomparire. Il che ci spiega perchè la criminalità di tipo mafioso proprio in questi territori stenta ad essere estirpata”. Intanto i resti del pacco bomba sono stati inviati al Racis (Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche ) di Roma per essere analizzati.

Il video

Il sindaco Martino D’Onofrio, di cui Delli Bovi è collega di studio e collaboratore, in un video su Facebook prende posizione: “Cari concittadini, la nostra comunità sta vivendo uno dei momenti più brutti della sua storia. L’atto compiuto contro l’amico Gianluca Delli Bovi ci lascia senza parole ed è difficile trovare qualcosa che possa giustificare un simile gesto. Adesso c’è bisogno di una risposta forte da parte di tutta la comunità. Gli inquirenti stanno lavorando assiduamente al fine di assicurare il responsabile alla giustizia e fargliela pagare per quello che ha fatto. Ora più che mai Montecorvino Rovella avverte il bisogno della legalità. Ciò che è accaduto ha aperto una ferita in tutta la comunità. Ma è in questi momenti di crisi che escono fuori i nostri valori. E in questi casi che dobbiamo agire con determinazione, con senso di appartenenza e soprattutto senza paura. Lo dobbiamo a Giampiero, a tutti noi e al futuro della nostra Montecorvino. Andiamo avanti a testa alta, orgogliosi di essere montecorvinesi. Io sono qui pronto ad ascoltarvi e a rappresentare qualsiasi vostra istanza”.