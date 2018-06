Pacco bomba al collaboratore del sindaco, eseguito l'intervento chirurgico: le condizioni del 29enne

Mentre tutti restano con il fiato sospeso per le condizioni dell'avvocato Giampiero Delli Bovi, arriva un nuovo bollettino medico da parte del dottor Renato Gammaldi, direttore dell'Unità Anestesia e Rianimazione del Ruggi di Salerno. Stamattina, l'avvocato, a Montecorvino Rovella, è rimasto ferito gravemente, dopo aver aperto un pacco che era poggiato sul cancello di ingresso della sua abitazione. Alle 18.30, dunque, i medici forniscono nuove informazioni, rendendo noto che il paziente è giunto in Rianimazione al termine dell’intervento chirurgico ortopedico, alle ore 16 circa.

L'intervento

L’intervento, eseguito in anestesia generale, è consistito nella revisione del moncone sinistro, nonché nella riduzione delle fratture di radio e ulna a carico dell’avambraccio destro e fissazione e stabilizzazione dei metacarpi residui della mano omolaterale. Al momento, il paziente permane analgo-sedato e in ventilazione meccanica. Le condizioni cliniche restano stabili e, in serata, si procederà al risveglio, pur garantendo un adeguato piano analgesico.