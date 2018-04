Pace, la chiesa del "Volto Santo" di Salerno ricorda Don Tonino Bello

Salerno è stata particolarmente legato a Don Tonino Bello. È per questo che la parrocchia del Volto Santo in occasione della visita di Papa Francesco in Puglia proprio nei luoghi di Don Tonino ha pensato di avviare un’iniziativa sistematica per la pace. Ogni venerdì, infatti, la parrocchia di Pastena resterà aperta affinche singoli e gruppi organizzati possano pregare per la pace.

La storia

Don Tonino Bello fu presidente nazionale di Pax Christi, movimento cattolico internazionale per la Pace negli anni 1985-1993. Dal 1987 al 1990 fu coordinatore Nazionale-Segretario Nazionale di Pax Christi Filodemo Iannuzzelli della Parrocchia del Volto Santo, e dal 1990 al 1993 proprio Iannuzzelli fu chiamato a ricoprire la funzione di Vicepresidente Nazionale di Pax Christi.

La primavera suscitata da Papa Francesco attuale della Chiesa in quegli anni già soffiava con Don Tonino Bello. La parrocchia Volto Santo fu sede di preghiera e di azione delle iniziative che venivano prese a Salerno per l'Italia e per l'Estero.

Il programma del Pontefice

Papa Francesco ricordano dal Volto Santo si recherà venerdì 20 aprile in Puglia, ad Alessano e a Molfetta, sulle orme di don Tonino Bello, vescovo italiano morto 25 anni fa e simbolo di quella chiesa al servizio degli altri tanto invocata anche da Bergoglio. "Il vescovo con il grembiule": così è ricordato da tutti don Tonino. Il programma prevede due tappe: la prima ad Alessano, città natale di don Tonino Bello, dove il pontefice si raccoglierà in preghiera presso la sua tomba. Poi il pontefice si sposterà a Molfetta dove celebrerà la messa al porto. Una visita di circa quattro ore in tutto nel corso della quale il Papa incontrerà il clero locale, i giovani, i malati, ma anche gli stessi parenti del vescovo del quale ricorre il venticinquesimo anniversario della morte. Ad accogliere Bergoglio ad Alessano (Lecce) sarà il vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli, che ha conosciuto di persona don Tonino Bello. “I ricordi? Sono tanti, diversissimi. Mi viene in mente quando tornò da Sarajevo per una marcia della pace. Nonostante già stesse male volle affrontare quel viaggio faticoso e anche pericoloso”, racconta mons. Angiuli. Un ricordo quanto mai attuale oggi che una nuova guerra, quella della Siria, scuote ancora una volta le coscienze di tutti. “Poi – aggiunge - ricordo come affrontò la sofferenza e la morte, un grande esempio cristiano”. Ad Alessano Papa Francesco sosterà un’ora, con la preghiera sulla tomba e il saluto ai familiari di don Tonino, “sedici persone, tra i quali due fratelli". Poi il pontefice, prima di partire per Molfetta, pronuncerà un discorso e farà un saluto alla gente, giovani, famiglie, malati. "Sono attese 15-20mila persone”. Una visita, questa di Papa Francesco, che si collega a quella di dieci anni fa a Leuca di Benedetto XVI. “Dal promontorio di Leuca - ricorda Angiuli - parlò della necessità del dialogo tra le due sponde del Mediterraneo, tema caro anche a don Tonino e a Papa Francesco”.