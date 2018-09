Padula, aggredisce carabiniere nello Sprar: arrestato nigeriano

Tensione, oggi pomeriggio, all’interno del centro Sprar di Padula, dove un nigeriano di 31 anni è andato in escandescenza per futili motivi. In pochi secondi ha preso in mano una bottiglia di vetro e un coltello seminando il panico tra tutti gli altri migranti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri per tentare di riportare la calma. Uno di loro, però, è stato ferito dal 31enne mentre cercava di bloccarlo. Nel corso della colluttazione ha riportato un trauma cranico. Per questo il militare è stato trasportato subito all’ospedale di Polla. Le sue condizioni di salute, fortunatamente non sono gravi. Il nigeriano, dopo le formalità di rito, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.