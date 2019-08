In vacanza con la droga nascosta nell'auto: arrestata coppia a Padula

Una coppia di fidanzati bresciani è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli

I due giovani (lui di 24 anni, lei di 21), diretti verso il Golfo di Policastro per le vacanze, sono stati fermati a bordo di un'automobile (Alfa Romeo Mito) nei pressi dello vincolo “Padula-Buonabitacolo” dell’autostrada A2 del Mediterraneo. I militari dell’Arma, insospettiti dal loro comportamento, hanno deciso di effettuare la perquisizione all’interno della vettura rinvenendo in una borsa da mare, nel vano portaoggetti sul cruscotto e sotto il posacenere circa 80 grammi di cocaina, marijuana ed hashish e circa 600 euro in contanti.

I due fidanzati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.