Capretta vaga tra gli automobilisti, in autostrada: salvata da un segretario comunale

Una capra invade la carreggiata in autostrada e crea il panico tra gli automobilisti. E' accaduto ieri pomeriggio, lungo la A2 del Mediterraneo allo svincolo di Padula. Gli automobilisti hanno cercato di evitare l’animale che vagava in strada. Qualcuno ha provato anche a fermarla, ma senza fortuna. Ci è invece riuscito il segretario comunale dei comuni di Sant’Arsenio e Padula, Francesco Cardiello. L’uomo ha seguito la capretta per circa un chilometro sull’autostrada, riuscendo a fermarla e a non rischiare di essere investita. Cardiello ha poi allertato la polizia stradale di Sala Consiilina, che ha recuperato l'animale poi restituito al proprietario. La capretta era fuggita da una zona di allevamento, poco distante dall'A2.