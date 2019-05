Cagnolini chiusi in un sacchetto con nodo ben stretto, salvati da alcuni volontari

"Chiusi nei sacchi con nodo ben stretto per farli morire...Qui è dove viviamo, qui è dove combattiamo ogni giorno! Siamo senza parole, e senza più forze ma almeno voi siete vivi!". Lo ha scritto un utente attraverso la pagina Facebook “Qua la zampa Effe”, associazione di volontariato per animali. Siamo a Padula, in provincia di Salerno, dove due cuccioli sono stati trovati dentro un sacchetto, chiusi con un nodo ben stretto. A salvarli sono stati proprio i volontari, che li hanno poi affidati alle cure veterinarie. Nella speranza, magari, che qualcuno possa adottarli e prendersi cura di loro. A differenza di chi, invece, in maniera spietata, ha mostrato tutto il suo disprezzo verso la vita, chiudendo e destinando a morte certa i due cagnolini.