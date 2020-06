Padula, trovate due carcasse di vitelli vicino ad un corso d'acqua

Macabra scoperta, oggi, a Padula, dove sono stati rinvenuti nei pressi di un corso d'acqua un vitello senza testa e un altro, contenuto in un sacco, in stato di decomposizione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i veterinari dell’Asl e anche gli agenti della Polizia Municipale. In azione anche una ditta specializzata che si è occupata della rimozione delle carcasse dei due animali. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili.