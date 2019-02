In auto con un bastone animato: denunciato 57enne di Padula

E' stato denunciato dai carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, un 57enne di Padula: i militari hanno eseguito una serie di controlli, soprattutto con riferimento ai luoghi di aggregazione per giovani, in collaborazione con il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.

La denuncia

A Moliterno, in particolare, il 57enne è finito nei guai per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo, fermato alla guida della sua auto, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare: era in possesso di un bastone animato (bastone con una lama interna ndr) di genere vietato.